В Україні змінено тактику відключень світла: електромережі не вистачає ще 25% енергії

По всій Україні діє режим обмеження споживання

Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання, проте ще 25% електрики все ще залишаються в дефіциті, тож на всій території України діє режим обмеження споживання.

Про це повідомили в Укренерго. Там додали, що енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

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Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших.

В Укренерго звернули увагу, що більше не зазначають, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.

“Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області», – розповів голова правління Володимир Кудрицький у ефірі нвціонального телемарафону.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

“Нагадуємо, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію”, – закликали енергетики.