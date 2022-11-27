Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою

Є ризик нових ракетних обстрілів і нових блекаутів

В найближчі дні є значний ризик нових ракетних обстрілів з боку російських військ, тому варто підготуватися до можливих наслідків.

Про можливі ворожі обстріли та блекаути наступного тижня попередив в ефірі національного телемарафону голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути», – зазначив він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав людей зробити запас води та зарядити павербанки через ризик нових обстрілів з боку Росії.

«Звертаюсь до всіх, будь ласка, зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте щодо зв’язку, обговоріть з рідними, що робити, якщо його не буде”, – сказав він у відеозверненні.