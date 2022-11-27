Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя

Росіяни влучили в агропідприємство

Вночі, близько 01:45 в Запоріжжі прогриміли вибухи, російські війська обстріляли передмістя обласного центру.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, дві ракети – ймовірно С-300 – вдарили по території одного з агропідприємств.

В результаті обстрілу виникла пожежа. Пошкоджено паркан та будівлю.

“Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали”, – зазначив Старух.