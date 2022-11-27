Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Росіяни влучили в агропідприємство
Вночі, близько 01:45 в Запоріжжі прогриміли вибухи, російські війська обстріляли передмістя обласного центру.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, дві ракети – ймовірно С-300 – вдарили по території одного з агропідприємств.
В результаті обстрілу виникла пожежа. Пошкоджено паркан та будівлю.
“Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали”, – зазначив Старух.
- 48
- 27.11.2022 07:48
Останні новини
СвітПутін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
18:34
Головне
СвітПутін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
18:34
Киев
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Коментарі до цієї новини: