Росіяни за добу нанесли більше півсотні ударів по Херсонщині

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон і область

Російські війська на звільненій Херсонщині продовжують використовувати тактику терору – цілеспрямовано б’ють по цивільним об'єктам та мирним жителям області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили в приватні помешкання, гаражний кооператив, навчальний заклад.

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Також російські окупанти обстріляли Чорнобаївку, Придніпровське, Музиківку, Зеленівку, Антонівку, Благовіщенське, Приозерне та Комишани.

Крім того, у Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, там пошкоджено приватні будинки.

Під ворожим вогнем опинилися також такі населені пункти: Республіканець, Широка Балка, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Новоберислав та Шляхове.