У Росії студентів з Африки намагаються вербувати на війну з Україною

Деякі африканські студенти розглядають пропозиції воювати в Україні

Російські чиновники в Південному федеральному університеті (ПФУ) у місті Ростов-на-Дону тиснуть на африканських студентів, щоб вони приєдналися до бойових дій під загрозою скорочення стипендії та підвищення плати за навчання.

Про це повідомило The Daily Beast з посиланням на розповіді кількох студентів.

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За останні три місяці, за словами студентів, чиновники ПФУ намагалися переконати їх прийняти пропозицію російської армії або сумнозвісної групи Вагнера, стверджуючи, що обидві готові заплатити до 3000 і 5000 доларів відповідно іноземцям, які бажають йти воювати в Україну.

Іноземних студентів попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях, зокрема скасування стипендій, якщо вони не приймуть пропозицію.

«Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися в Росію продовжувати навчання», – розповів студент із Нігерії.

За його словами, чиновники кілька разів нагадували іноземцям, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють хороші гроші.

«Було дивно почути, як представники служби безпеки сказали нам, що ми можемо вибирати між приєднанням до російської армії чи приватної військової компанії», – розповів виданню інший студент.

Нігерійські студенти, які розмовляли з The Daily Beast, сказали, що вони не мають наміру воювати в Україні, але знають пару інших студентів, які кажуть, що розглядають цю пропозицію.