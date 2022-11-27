Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, – Енергоатом

Є ознаки приготувань окупантів до виходу з ЗАЕС

З'явилися ознаки того, що російські окупанти готуються залишити Запорізьку АЕС.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС”, – сказав він.

За словами Котіна, стало з’являтися багато публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС варто би залишити чи передати під контроль МАГАТЕ.

“Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти», – додав очільник Енергоатому.

Водночас він підкреслив, що поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС», але можна сказати, що вони «готуються».