Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, – Енергоатом
Є ознаки приготувань окупантів до виходу з ЗАЕС
З'явилися ознаки того, що російські окупанти готуються залишити Запорізьку АЕС.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС”, – сказав він.
За словами Котіна, стало з’являтися багато публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС варто би залишити чи передати під контроль МАГАТЕ.
“Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти», – додав очільник Енергоатому.
Водночас він підкреслив, що поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС», але можна сказати, що вони «готуються».
- 7
- 27.11.2022 16:16
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: