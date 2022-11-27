Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня

Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня

Російські літаки щось вивозять з Китаю

Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких вантажно-транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Днепр" до Китаю та у зворотному напрямку.

Про це повідомило Defense Express.

Видання зазначає, що літаки не завжди вмикають транспорндер – вочевидь, для приховування польотів.

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Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень.

Також зазначено, що на аномальну активність російської транспортної авіації звернули увагу і китайські спотери. Вони виклали відео з посадкою Ан-124 «Руслан» російської компанії в аеропорті Чжэнчжоу. У коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати «військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо».

“Такі регулярні польоти, тим паче літаками Ан-124 «Руслан» з вимкненими транспонедрами, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок – РФ відправляє літаки за військовим вантажем. Більше того, за тим, який вкрай необхідний прямо зараз й не може чекати поки його доставлять залізницею”, – зазначило видання.

Там також припустили, що знайдені рейси – це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою. А лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. Й про активність військової транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватись.

  • 18
  • 27.11.2022 17:36
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