Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації

З першим закордонним візитом Токаєв прибув до Москви

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув із офіційним візитом до Росії, це його перший закордонний візит після інавгурації 26 листопада.

Як повідомила пресслужба Токаєва, поїздка відбулася на запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Опубліковано фото та відео урочистої зустрічі президента у московському аеропорту «Внуково-2».

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Завтра, 28 листопада, у Москві Токаєв та Путін проведуть переговори і в режимі відеоконференцзв’язку візьмуть участь у роботі Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії.