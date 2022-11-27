Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації

Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації

З першим закордонним візитом Токаєв прибув до Москви

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув із офіційним візитом до Росії, це його перший закордонний візит після інавгурації 26 листопада.

Як повідомила пресслужба Токаєва, поїздка відбулася на запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Опубліковано фото та відео урочистої зустрічі президента у московському аеропорту «Внуково-2».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Завтра, 28 листопада, у Москві Токаєв та Путін проведуть переговори і в режимі відеоконференцзв’язку візьмуть участь у роботі Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії.

  • 341
  • 27.11.2022 19:33
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Світ
17:06
У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни
Україна
16:16
Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, - Енергоатом
Світ
15:22
У Росії студентів з Африки намагаються вербувати на війну з Україною
Світ
13:53
Єлизавета II перед смертю боролася з важкою хворобою
Україна
13:40
Росіяни за добу нанесли більше півсотні ударів по Херсонщині
Світ
12:01
Російський метод ведення війни більше не працює, - глава Пентагону
Світ
11:07
Турецька авіація та артилерія завдали нового удару по курдах в Іраку
Світ
10:37
Американська космічна вантажівка Cargo Dragon вийшла на орбіту і рухається до МКС
Світ
09:04
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
Світ
08:38
Кім Чен Ин вдруге з'явився на публіці з дочкою
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка

Головне

Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Україна
16:16
Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, – Енергоатом
Світ
12:01
Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
27.11.2022 19:33
ТОР
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Світ
27.11.2022 17:36
ТОР
У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни
Світ
27.11.2022 17:06

Популярне

ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
27.11.2022 09:04
ТОР
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
26.11.2022 18:29
ТОР
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
26.11.2022 08:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com