ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям
ЗСУ нищать ворога у Запорізькій області
У Запорізькій області Сили оборони завдали окупантам значних втрат в районі Енергодара, Полог і Черніговки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Там підтвердили ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.
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В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка в результаті дій Сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.
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- 28.11.2022 07:28
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