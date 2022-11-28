ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям

ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям

ЗСУ нищать ворога у Запорізькій області

У Запорізькій області Сили оборони завдали окупантам значних втрат в районі Енергодара, Полог і Черніговки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там підтвердили ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.

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В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка в результаті дій Сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

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  • 28.11.2022 07:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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