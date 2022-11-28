Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар

Окупанти заявили, що не збираються йти з Запорізької АЕС

В окупаційній адміністрації Енергодару заявили, що Росія не залишить Енергодар і не вийде з Запорізької АЕС.

Про це повідомило Інтерфакс.

«Підконтрольні Києву ЗМІ активно розповсюджують фейки про те, що Росія нібито планує вихід із Енергодару та залишення ЗАЕС. Ця інформація не відповідає дійсності», – сказано в повідомленні.

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Як доказ там зокрема назвали переведення персоналу АЕС під юрисдикцію Росатома – працівники нібито вже оформлюють паспорти громадян РФ.

«Працівники, у тому числі й оперативний персонал, підписали трудові угоди з новим роботодавцем. Персонал отримує зарплатні картки «Промсвязьбанку» та відповідно зарплату, яка вища, ніж у їхніх попередніх договорах із НАЕК», – заявили в окупаційній адміністрації.

Також там повідомили про плани створення резервного джерела енергопостачання для АЕС та початок роботи з переведення двох енергоблоків у режим гарячої зупинки для подачі тепла мешканцям Енергодару.