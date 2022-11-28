Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси

Окупанти очікують на наступ українців з Кінбурнської коси

Російські оборонні позиції свідчать про те, що військове керівництво РФ сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро і з боку Кінбурнської коси як серйозну загрозу.

Таку думку висловили в Інституті з вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що характер російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї свідчить про те, що російські війська не розраховують утримувати позиції на самій косі, якщо українські війська почнуть там контратаку.

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Швидше за все, російські сили очікують, що ЗСУ захоплять Кінбурнську косу, але мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися від нападу на території, що безпосередньо оточує з’єднання коси з материковою частиною.

Рівневі лінії оборони забезпечують окупантів кількома резервними позиціями – якщо одна лінія оборони впаде, решта залишиться неушкодженою.

Оборона поблизу коси свідчить про стурбованість росіян тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї та використовувати цю базу для наступу із заходу на позиції, які в іншому випадку зазвичай орієнтовані на захист від контрнаступальних операцій з боку півночі.