Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси

Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси

Окупанти очікують на наступ українців з Кінбурнської коси

Російські оборонні позиції свідчать про те, що військове керівництво РФ сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро і з боку Кінбурнської коси як серйозну загрозу.

Таку думку висловили в Інституті з вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають,  що характер російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї свідчить про те, що російські війська не розраховують утримувати позиції на самій косі, якщо українські війська почнуть там контратаку.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Швидше за все, російські сили очікують, що ЗСУ захоплять Кінбурнську косу, але мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися від нападу на території, що безпосередньо оточує з’єднання коси з материковою частиною.

Рівневі лінії оборони забезпечують окупантів кількома резервними позиціями – якщо одна лінія оборони впаде, решта залишиться неушкодженою.

Оборона поблизу коси свідчить про стурбованість росіян тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї та використовувати цю базу для наступу із заходу на позиції, які в іншому випадку зазвичай орієнтовані на захист від контрнаступальних операцій з боку півночі.

Карта укріплень окупантів на Херсонщині

Карта укріплень окупантів на Херсонщині

  • 0
  • 28.11.2022 08:52
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:52
Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси
Україна
08:24
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Україна
07:28
ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям
Світ
07:10
У російському Омську масштабно палає торговий центр: над містом густий стовп диму
Світ
06:35
Російський Газпром вирішив консервувати обладнання на газопроводах
Україна
06:17
З Нової Каховки виїхали всі активні колаборанти
Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Світ
17:06
У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни
Україна
16:16
Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, - Енергоатом
Світ
15:22
У Росії студентів з Африки намагаються вербувати на війну з Україною
Світ
13:53
Єлизавета II перед смертю боролася з важкою хворобою
Україна
13:40
Росіяни за добу нанесли більше півсотні ударів по Херсонщині
Світ
12:01
Російський метод ведення війни більше не працює, - глава Пентагону
Світ
11:07
Турецька авіація та артилерія завдали нового удару по курдах в Іраку

Головне

Україна
08:24
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Україна
16:16
Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, – Енергоатом
Світ
12:01
Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси
Україна
28.11.2022 08:52
ТОР
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Україна
28.11.2022 08:24
ТОР
ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям
Україна
28.11.2022 07:28

Популярне

ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
27.11.2022 09:04
ТОР
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
27.11.2022 19:33
ТОР
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
26.11.2022 18:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com