Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км
Пентагон розглядає пропозицію Boeing щодо снарядів GLSDB для України
Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволить Києву завдавати ударів глибоко в російські тили.
Про це повідомило Reuters.
Пропонована Boeing система, яка отримала назву Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), є одним із приблизно півдюжини планів виробництва нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки, повідомили джерела в галузі.
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За інформацією видання, GLSDB може бути поставлений вже навесні 2023 року.
Він поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26, обидва з яких є звичайними в США.
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- 28.11.2022 10:41
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