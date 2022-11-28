Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км

Пентагон розглядає пропозицію Boeing щодо снарядів GLSDB для України

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволить Києву завдавати ударів глибоко в російські тили.

Про це повідомило Reuters.

Пропонована Boeing система, яка отримала назву Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), є одним із приблизно півдюжини планів виробництва нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки, повідомили джерела в галузі.

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За інформацією видання, GLSDB може бути поставлений вже навесні 2023 року.

Він поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26, обидва з яких є звичайними в США.

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