Росія готує новий ракетний удар: в Чорному морі з’явилися носії “Калібрів”

У Чорному морі вперше за кілька діб з'явився ракетоносій

Росія готує нову ракетну атаку на Україну, що підтверджує виведення в море надводного ракетоносія який несе вісім ракет типу “Калібр”.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«У Чорному морі вперше за кілька діб з’явився ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу «Калібр» на своєму борту. У пунктах базування ворога також знаходяться ракетоносії, які споряджені, які можуть бути залучені протягом кількох годин», – розповіла вона.

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Гуменюк припустила, що початок тижня буде ознаменований новою атакою і попросила українців бути обережними.

«Сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним”, – зазначила речниця.

Вона також додала, що наразі на морі спостерігається шторм, але ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди.