В Ірані заарештували племінницю аятоли Алі Хаменеї

Фаріда Морадхані, племінниця верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, була заарештована після того, як закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з іранським урядом.

Про це повідомило CNN.

Згідно з повідомленням її брата Махмуда, Морадхані була заарештована в середу, коли звернулася до прокуратури у відповідь на ухвалу суду.

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У відеозверненні перед арештом Морадхані попросила людей у ​​всьому світі закликати свої уряди розірвати зв’язки з іранським режимом на тлі протестів, які охопили країну.

«Вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам, щоб вони припинили підтримувати цей кривавий та дітовбивчий режим. Цей режим не вірний жодному зі своїх релігійних принципів і не знає жодних законів та правил, крім сили та збереження своєї влади будь-якими можливими способами», — сказала вона.

Фаріде Морадхані заявила, що іранці перебувають у стані війни з урядами, які підтримують іранський режим, і закликала демократичні країни відкликати своїх представників з Ірану та вигнати представників Ірану зі своїх країн.

Фаріде та Махмуд Морадхані — діти Алі Техрані, священнослужителя та давнього опозиціонера, який був одружений із сестрою верховного лідера Бадрі Хоссейні Хаменеї. Техрані помер минулого місяця.