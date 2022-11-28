Воюємо з терористами: 97% російських цілей в Україні були цивільними

За 9 місяців війни окупанти завдали понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти завдали понад 16 тисяч ракетних ударів, більшість із яких – по цивільних об'єктах.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, 97% від усіх російських цілей, були саме цивільними.

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«За останні дев’ять місяців Росія здійснила понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності», – написав Резніков у Twitter.

За наведеними ним даними, через російські удари пошкоджені, зокрема, близько 220 об’єктів енергетичної інфраструктури, майже 250 транспортних об’єктів.