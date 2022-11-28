Кадиров нагородив Кадирову орденом Кадирова

Вже друга донька Кадирова отримала вищу нагороду Чечні

Хадіжат Кадирову, дочку глави Чечні Рамзана Кадирова, нагородили орденом Ахмата Кадирова - найвищою нагородою республіки.

Про це повідомив у своєму міністр з нацполітики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв.

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«За короткий термін Хадіжат Рамзанівна показала себе як талановитий управлінець, який підняв діяльність довіреної їй організації на новий рівень! Її знають як справедливого та чуйного керівника, який вміє вирішувати найскладніші завдання!», — написав він.

22-річна Хадіжат Кадирова очолює Департамент дошкільної освіти мерії Грозного. Минулого року їй вручили медаль «За заслуги перед Чеченською республікою».

Раніше орденом першого президента Чечні було нагороджено старшу дочку глави регіону – 23-річну Айшат Кадирову, яка обіймає посаду міністра культури республіки.

Загалом у Рамзана Кадирова 14 дітей, у тому числі шість дочок.