У Держдумі РФ звинуватили гурт «Тату» у появі лесбіянок у Росії

Депутатка Держдуми від «Єдиної Росії» Тетяна Буцька заявила, що лесбіянки в Росії з'явилися через гурт “Тату”, до цього нікому й на думку не спадало, що дівчинка може з дівчинкою.

Своєю думкою Буцька поділилася під час прес-конференції «Заборона фільмів та вилучення книг. Як працюватиме закон про заборону ЛГБТ-пропаганди».

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На її думку, до появи співачок на сцені росіяни навіть не могли уявити, що у жінок можуть виникати романтичні стосунки.

Депутатка впевнена, що творчість дуету «пропагувала» одностатеве кохання.

«Ніколи в житті в нашому дитинстві не спадало на думку, що дівчинка з дівчинкою, поки не вийшли «Тату». І стали дівчинка з дівчинкою за руку, бо їх бачили, бо на кожному каналі їх скрізь крутили», — поділилася спогадами депутатка.

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