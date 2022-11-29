Росіяни готуються до масованих ударів по Україні: можуть бити хвилями кілька днів

Росіяни готуються до масованих ударів по Україні: можуть бити хвилями кілька днів

Росіяни можуть бити по українських цілях кілька днів поспіль

Російські військові готують стратегічні бомбардувальники, ракети морського базування, “Іскандери” та РСЗВ для можливого масованого удару по Україні.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на різні джерела, зокрема і з окупованих територій.

На авіабазі “Енгельс-2” (Саратовська область РФ) зараз сконцентровано приблизно два десятки стратегічних бомбардувальників. На підвісках деяких Ту-95МС вже споряджені ракети. Також споряджають і Ту-160.

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Крім того, відомо, що ракети підвозяться і до Севастопольської бухти.

На півдні росіяни підтягують комплекси С-300. Кілька установок помічені в Запорізькій області. Саме ними зазвичай окупанти обстрілюють Запоріжжя.

На півночі в Білорусі сконцентрована велика кількість “Іскандерів” та РСЗВ. На думку Цаплієнка, є ймовірність, що цього разу росіянам вдасться дотиснути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, і той дасть дозвіл на застосування білоруських РСЗВ “Полонез”.

“Неможливо сказати, чи застосують весь цей арсенал. Так само, як неможливо сказати, коли застосують. Але ймовірність дуже висока”, – вважає журналіст.

На його думку, росіяни можуть бити по українських цілях кілька днів поспіль. Кількома хвилями, щоб кожна наступна не дала Україні часу відновити те, що зруйнувала попередня. Це лише один з можливих сценаріїв.

“Також вороги гарантовано будуть шукати наші системи ППО. Хлопці з Повітряних Сил, які зараз на бойовому чергуванні, це головна надія України. Тому велике прохання до адекватних людей не знімати і не викладати роботу систем протиповітряної оборони. А до неадекватних прийде Служба Безпеки”, – написав Цаплієнко.

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  • 29.11.2022 07:44
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