Євросоюз знову не зміг узгодити стелю цін на російську нафту через Польщу

Росія постачає 10% світової нафти

Уряди країн Європейського союзу в понеділок, 28 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на російську нафту через позицію Польщі, яка наполягає на жорсткішому обмеженні.

Про це повідомило Reuters.

«Угоди немає. Юридичні тексти вже узгоджені, але Польща все ще не може погодитись із ціною», — сказав один дипломат.

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Нова дата переговорів ще не призначена, хоча механізм обмеження цін має набути чинності 5 грудня.

Якщо наступного понеділка не буде досягнуто згоди щодо цінової межі, ЄС запровадить більш жорсткі заходи, погоджені наприкінці травня, — заборону на весь імпорт російської сирої нафти з 5 грудня та на нафтопродукти з 5 лютого.

Країни «Великої сімки» (G7) запропонували м’якшу версію заборони ЄС, щоб зберегти стабільність постачання нафти до світової економіки, оскільки Росія постачає 10% світової нафти.

У ньому пропонувалося, щоб ЄС та інші глобальні покупці продовжували купувати російську нафту, але тільки в тому випадку, якщо її ціна знаходиться на рівні, узгодженому G7, або нижче. Це скоротить прибутки Кремля для фінансування війни.

«Велика сімка» запропонувала обмеження на рівні 65-70 доларів за барель, але Польща та деякі інші країни стверджують, що це не зашкодить Москві, оскільки російська нафта вже торгується нижче за цей діапазон – на рівні 63,50 доларів.

З огляду на те, що собівартість видобутку в Росії оцінюється приблизно в 20 доларів, Москва отримує дуже великий прибуток від експорту нафти. Польща, Литва та Естонія наполягають на ціновій межі 30 доларів за барель.