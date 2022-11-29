Окупанти заявили про близьке оточення Бахмута: що там відбувається насправді

Окупанти заявили про близьке оточення Бахмута: що там відбувається насправді

Росіяни постійно обстрілюють Бахмут

Росіяни перебільшують свої досягнення поблизу Бахмута на Донеччині - нещодавні заяви про просування поблизу цього міста ще не свідчать про неминуче його оточення.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про те, що російські війська близькі до оточення Бахмута, напередодні заявляв ватажок “ДНР” Денис Пушилін.

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«Ситуація залишається складною, але однозначно наші підрозділи, зокрема підрозділ «Вагнера», вони просуваються вперед. Ситуація оперативного оточення досить близька» – сказав він.

Знімки з геолокацією показують, що російські війська, ймовірно, захопили кілька сіл, що розташовані на відстані від 5 до 30 км у різні боки від Бахмута. Однак поки що нічого не віщує неминучого оточення міста росіянами, вважають експерти ISW.

Російські джерела активно поширюють неправдиві заяви про успіхи навколо Бахмута в рамках інформаційної операції, що триває, з жовтня, і нещодавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї інформаційної операції.

І навіть якщо російським військам справді вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, ці успіхи не загрожують критично важливим маршрутам – на Сіверськ та Костянтинівку, які є основними українськими наземними шляхами сполучення.

А позиції, про заняття яких заявляє російська сторона, ведуть прямо до підготовлених українських оборонних споруд у Бахмуті та його західних та північних селах-супутниках.

Російські війська в їхньому нинішньому деградованому стані, швидше за все, не зможуть швидко виконати завдання щодо оточення Бахмута, резюмує ISW.

Карта ситуації навколо Бахмута

Карта ситуації навколо Бахмута

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  • 29.11.2022 09:09
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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