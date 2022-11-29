Колишній куратор російського ВПК Рогозін пішов “воювати з НАТО” у натовському екіпіруванні

Колишній куратор російського ВПК Рогозін пішов “воювати з НАТО” у натовському екіпіруванні

Рогозін очолив групу російських радників на Донбасі

Колишній глава “Роскосмосу” та екс-віце-прем'єр, відповідальний за військово-промисловий комплекс РФ, Дмитро Рогозін засвітився на Донбасі у дорогому натовському екіпіруванні та з іноземною зброєю.

На це звернув увагу один із військкорів.

«Чому колишній голова колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації не носить спорядження комплекту «Ратник» (який вони так довго просували та хвалили), і не користується вітчизняною зброєю – мені особисто незрозуміло», – написав він.

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Видання Можемо пояснити більш детально вивчило екіпірування Рогозіна і зробило висновок, що його одяг і боєкомплект коштує близько мільйона рублів.

Одягнений колишній глава «Роскомосу» в австрійську куртку Carinthia (до мобілізації коштувала до 80 тис. руб.) носить турецький бронежилет фірми BIKATEX.

У жилеті — ріжки для німецького пістолета-кулемета MP-5 (у «Матриці» його використав Нео у перестрілці зі спецназом) та магазини до американського автомата FN SCAR-H, зброї рейнджерів. Ціни стволів – від 350 тис.

Рогозін також позує з модифікованою американською штурмовою гвинтівкою AR-15 та пістолетом, схожим на Glock-18.

Навіть черевики — словацькі (Zephire, від 25 тис.). А з російського у Рогозіна лише шолом від «Армокому» (ціна від 120 тис.).

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  • 29.11.2022 10:42
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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