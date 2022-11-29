Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу

Катар буде надсилати до Німеччини до 2 мільйонів тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік

Катар має намір постачати до Німеччини скраплений природний газ згідно з довгостроковою угодою, яка допоможе європейській країні замінити трубопровідні потоки з Росії.

Про це повідомило Bloomberg.

Державна компанія Qatar Energy і ConocoPhillips підписали угоди, згідно з якими держава Перської затоки буде надсилати до Німеччини до 2 мільйонів тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік з 2026 року. Угоди триватимуть щонайменше 15 років, повідомив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі.

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«Ці угоди мають важливе значення. Вони відзначають перші в історії довгострокові поставки СПГ до Німеччини», — сказав аль-Каабі.

За його словами, Катар продовжує переговори з німецькими покупцями про додаткові поставки. Аль-Каабі раніше заявляв, що Катар веде переговори з німецькими RWE і Uniper SE про довгострокові контракти на СПГ.

Газ надходитиме зі спільних підприємств ConocoPhillips у Катарі та доставлятиметься на плавучий термінал Brunsbuttel, який будується.