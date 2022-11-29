Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Папа Римський Франциск вперше назвав росіян загарбниками
Папа Римський Франциск вперше назвав росіян загарбниками та заявив, що найбільшу жорстокість серед окупантів можуть виявляти не росіяни, а інші народи.
Про це повідомляє Americamagazine. Папа назвав українців народом-мучеником.
“Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, що вторгаються. Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належать до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти тощо», – сказав Понтифік.
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Також він наголосив, що російська держава є нападницею.
“Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище», – зазначив Франциск.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Папу у «збоченні істини», а посол РФ у Ватикані Олександр Авдєєв передав протест.
«Ввечері 28 листопада я зробив подання керівництву дипломатичної служби Ватикану, висловивши обурення дивними висловлюваннями, приписуваними Папі Римському Франциску в його інтерв’ю, що вийшов на порталі Americamagazine, опублікованому в США. Російська сторона обурена згаданими жорстокостями, що нібито мали місце, з боку російських військовослужбовців у ході “СВО” в Україні», – повідомив посол.
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- 29.11.2022 11:30
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