Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала

Папа Римський Франциск вперше назвав росіян загарбниками

Папа Римський Франциск вперше назвав росіян загарбниками та заявив, що найбільшу жорстокість серед окупантів можуть виявляти не росіяни, а інші народи.

Про це повідомляє Americamagazine. Папа назвав українців народом-мучеником.

“Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, що вторгаються. Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належать до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти тощо», – сказав Понтифік.

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Також він наголосив, що російська держава є нападницею.

“Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище», – зазначив Франциск.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Папу у «збоченні істини», а посол РФ у Ватикані Олександр Авдєєв передав протест.

«Ввечері 28 листопада я зробив подання керівництву дипломатичної служби Ватикану, висловивши обурення дивними висловлюваннями, приписуваними Папі Римському Франциску в його інтерв’ю, що вийшов на порталі Americamagazine, опублікованому в США. Російська сторона обурена згаданими жорстокостями, що нібито мали місце, з боку російських військовослужбовців у ході “СВО” в Україні», – повідомив посол.