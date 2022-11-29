Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО

Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року

Угорщина заблокувала участь глави МЗС України Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Румунії.

Про це повідомила Європейська правда.

Зустріч проходить 29-30 листопада, і на ній обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Через вето Угорщини український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

У МЗС виданню підтвердили, що Кулеба проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком алянсу.

«Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури», – пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко.

  • 9
  • 29.11.2022 15:47
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
15:02
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
14:44
Підтримати корупціонера Павелко у суді прийшли спортсмени-друзі ОПЗЖ та 95 квартал
Світ
13:21
Росія попросила Індію допомогти з постачанням запчастин та обладнання
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Світ
11:03
Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу
Світ
10:42
Колишній куратор російського ВПК Рогозін пішов “воювати з НАТО” у натовському екіпіруванні
Україна
09:09
Окупанти заявили про близьке оточення Бахмута: що там відбувається насправді
Світ
08:44
Євросоюз знову не зміг узгодити стелю цін на російську нафту через Польщу
Україна
07:44
Росіяни готуються до масованих ударів по Україні: можуть бити хвилями кілька днів
Україна
06:38
Росіяни пізно ввечері вдарили ракетами по Дніпру
Світ
19:26
У Держдумі РФ звинуватили гурт "Тату" у появі лесбіянок у Росії
Світ
18:53
Кадиров нагородив Кадирову орденом Кадирова
Світ
17:35
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону

Головне

Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Світ
11:03
Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу
Світ
08:44
Євросоюз знову не зміг узгодити стелю цін на російську нафту через Польщу
Україна
06:38
Росіяни пізно ввечері вдарили ракетами по Дніпру
Україна
17:12
Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Світ
10:41
Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км
Україна
08:24
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Україна
29.11.2022 16:02
ТОР
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
29.11.2022 15:47
ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
Світ
29.11.2022 15:02

Популярне

ТОР
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
27.11.2022 19:33
ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
29.11.2022 15:02
ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
28.11.2022 17:35

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com