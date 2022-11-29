Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року

Угорщина заблокувала участь глави МЗС України Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Румунії.

Про це повідомила Європейська правда.

Зустріч проходить 29-30 листопада, і на ній обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти Росії.

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Через вето Угорщини український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

У МЗС виданню підтвердили, що Кулеба проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком алянсу.

«Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури», – пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко.