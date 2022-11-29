США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Союзники по НАТО у вівторок, 29 листопада, на саміті у Бухаресті заявили, що допоможуть Україні відновити енергетичну інфраструктуру, яка сильно пошкоджена обстрілами з боку Москви.
Про це повідомило Reuters.
Зокрема Сполучені Штати оголосили, що виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання для електромереж.
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«Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму», — йдеться в заяві Держдепартаменту.
Там уточнили, що пакет включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі та розрядники перенапруг серед іншого обладнання.
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- 29.11.2022 17:58
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