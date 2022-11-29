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Морози в Україні вб’ють до 100 тисяч російських військових: експерт назвав причини

У Росії не вистачає зимового одягу і є проблеми з логістикою

Настання холодів стає ворогом російської армії в Україні, через зимову погоду втрати армії РФ можуть становити до 100 тисяч осіб.

Як повідомило Bild, таку думку висловив італійський військовий експерт Томас Тейнер.

За його словами, велика кількість солдатів може загинути від переохолодження через відсутність у російській армії достатньої кількості зимового одягу.

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Крім того, у росіян погано організована логістика, як наслідок – нестача теплої їжі, чаю, обігрівальної техніки, спальників, відсутність необхідних матеріалів для укриттів.

Також з промерзанням землі військові більше не зможуть рити окопи, в результаті доведеться спати на землі.

Тейнер нагадав, що на морозі буде складніше вести вогонь: через холод більше помітний дим, що приваблює дрони та артилерію. Мерзла земля також стане проблемою для артилерії: влітку снаряди зариваються в землю перед тим, як вибухнути.

Експерт звертає увагу, що на останніх кадрах з фронту видно, що навіть при обстрілі з дрону російські військові важко пересуваються, коли намагаються втекти від вогню.

Імовірно, це пов’язано з холодами, температура на фронтових ділянках наближається до нуля.

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  • 29.11.2022 18:23
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