Китай закрив порти для кораблів з російською страховкою

Китай закрив порти для кораблів з російською страховкою
Влада КНР ще не визнала сертифікати страхування російських страховиків, виданих судам під російським прапором.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на заступника міністра транспорту Юрія Пошивая.

Це пригальмувало «Східний експрес» російських нафтовиків та вугільників, які відправляють до Азії вантажі, від яких відмовилася Європа.

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Російські відправники вантажу та судновласники вже зіткнулися з відмовими в страхових послугах з боку P&I клубів, розповів Пошивай.

Йдеться про об’єднання страховиків, які страхують та перестраховують відповідальність судноплавних компаній та в сумі покривають близько 90% світового тоннажу морських суден.

«Російським морським перевізникам стали недоступні послуги зі страхування у Західній Німеччині. За практикою ці послуги надавалися європейськими та американськими компаніями», — нарік Пошивай.

Також було втрачено доступ до лондонського ринку страхування.

Домовитися, за словами Пошивая, вдалося з Туреччиною та Індією, тоді як із Китаєм залишаються проблеми, незважаючи на те, що РНПК — це «дочка» Банку Росії, який гарантує її зобов’язання де-факто у необмеженому обсязі.

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  • 29.11.2022 19:05
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