На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Там зазначили, що заходи відбуваються з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, здійснюють перевірку людей щодо їхньої причетності проти державного суверенітету України.

У СБУ наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки щодо намірів використання єпархії як осередку «русского мира», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян РФ, зберігання заборонених предметів, а також убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.