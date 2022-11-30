Может ли Ripple быть оружием банков против Bitcoin?

Может ли Ripple быть оружием банков против Bitcoin?
Команда криптостартапа Ripple работала на двух основных направлениях на финансовом рынке – инвестиционно-платежный инструмент для физических и юридических лиц, а также платежный инструмент банковской системы.

Благодаря этому криптовалюта Ripple сразу получила хороший отклик от трейдеров и инвесторов.

Результат технологии – упрощенный процесс проведения переводов с одновременным увеличением безопасности. Крупные мировые банки используют цифровые монеты в своей работе.

Биткоин и Риппл: возвращение к традициям

Bitcoin – самая первая и наиболее известная крпитовалюта. Она стала популярной за счет того, что предложила альтернативу существующей финансовой системе. С помощью BTC пользователи смогли самостоятельно принимать финансовые решения вне государственной и банковской систем. По сути, этот способ исключил контроль третьей стороны. Несмотря на выросшие комиссии, можно производить трансграничные платежи на свое усмотрение.

Система Bitcoin строится на основах децентрализации, то есть, она не имеет «хозяина». Конечно, остается момент, что крупные игроки могут совершать манипуляционные действия в свою пользу, но владеть системой им не под силу. Большинство видов цифровых монет стремится к децентрализованной системе и анонимности, что высоко ценится пользователями.

XRP – токен, который рассматривают как криптоактив, который возвращает в сферу банковских интересов. Несмотря на это, он остается востребованным на рынке и продолжает входить в ТОП по капитализации. Поэтому многие задаются вопросом, как приобрести токен.

Способы покупки Рипл

Если вы обратили внимание на Ripple, XRP может выступить удачным вариантом долгосрочной инвестиции. Преимущества такого выбора кроются в отсутствии возможности майнить монеты, что исключает ценовые манипуляции со стороны майнеров. Максимальное предложение составляет 100 миллиардов, которые выпустили сразу при создании. Получить криптоактив можно лишь путем приобретения за гривны, доллары, другой фиат или криптовалюты. Но компания предоставляет и дополнительную опцию – участие в научных разработках Ripple Labs, чтобы получить токены в качестве вознаграждения.

Быстрый и простой способ купить XRP – воспользоваться возможностями криптобиржи, обменника, P2P-платформы. К лучшим торговым площадкам для подобных действий в Украине относится WhiteBIT и Binance. Перед покупкой необходимо изучить на Ripple новости, чтобы понимать объективную ситуацию на рынке. Работая с аналитической панелью и графиками, можно спрогнозировать движение стоимости и получить на этом прибыль.

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  • 30.11.2022 10:12

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