У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ

Пожежа сталася на площі 1500 кв. м

У російському місті Перм сьогодні вранці, 30 листопада, сталася велика пожежа на ТЕЦ-9.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. Причини пожежі наразі невідомі.

За попередніми даними, пожежа сталася на площі 1500 кв. м, горить покрівля цеху.

До території ТЕЦ стягнуто всі служби міста, евакуйовано 500 осіб, є загроза переходу вогню на інші будівлі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, пермська ТЕЦ-9 забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним із основних джерел тепла для лівобережної частини міста.

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