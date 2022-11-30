У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Пожежа сталася на площі 1500 кв. м
У російському місті Перм сьогодні вранці, 30 листопада, сталася велика пожежа на ТЕЦ-9.
Про це повідомив Telegram-канал Baza. Причини пожежі наразі невідомі.
За попередніми даними, пожежа сталася на площі 1500 кв. м, горить покрівля цеху.
До території ТЕЦ стягнуто всі служби міста, евакуйовано 500 осіб, є загроза переходу вогню на інші будівлі.
Як пишуть місцеві ЗМІ, пермська ТЕЦ-9 забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним із основних джерел тепла для лівобережної частини міста.
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- 30.11.2022 11:16
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