СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю

Співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

Про це повідомила пресслужба СБУ

В результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

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Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Все це – в рамках кримінального провадження за підозрою в державній зраді.

Сам Мураєв наразі переховується від правосуддя за кордоном.

В СБУ зазначили, висновки незалежних експертиз висловлювань політика свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме – в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.