Крім України Путін хоче взяти під контроль Балкани, Молдову та Грузію

Крім України Путін хоче взяти під контроль Балкани, Молдову та Грузію
У НАТО вважають, що Росія, окрім України, хоче взяти під свій контроль Боснію, Грузію та Молдову.

Про це повідомило Sky News із посиланням на заяву Урмаса Рейнсалу – представника Естонії на переговорах між міністрами закордонних справ країн НАТО.

У центрі уваги другого дня переговорів була Боснія, а також колишні радянські республіки Молдова та Грузія, де є регіони, окуповані російськими військами.

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«Центром тяжіння для цих народів, для Молдови, для Грузії, звичайно, є результат війни в Україні. Це має екзистенційне значення для їхньої територіальної цілісності, їх права у майбутньому обирати свій шлях життя», – сказав Рейнсалу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявил, що ці країни потребують підтримки альянсу зараз.

«Вони по-різному страждають від російського впливу, але краще підтримати їх зараз, ніж бачити розвиток подій, що йде абсолютно у неправильному напрямку, як ми бачили під час вторгнення в Україну на початку цього року», – сказав він.

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  • 30.11.2022 18:20
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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