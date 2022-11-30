Росіяни перестали підтримувати війну: більшість хоче переговорів із Україною

Ставлення росіян до війни різко змінилося через небажання брати участь у бойових діях

У Росії значно знизилася громадська підтримка війни в Україні на тлі постійних поразок на фронті та мобілізації.

Про це повідомила Медуза із посиланням на результати останнього закритого соцопитування, проведеного ФСО.

Видання зазначило, що такі дослідження робляться на замовлення Кремля і лише для внутрішнього користування.

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За цими даними, за мирні переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни лише 25%.

Ці цифри загалом збігаються із результатами жовтневого опитування “Левада-Центра”, єдиного великого незалежного соціологічного центру у Росії.

У його звіті “за” та “швидше, за” мирні переговори виступили 57% респондентів; «за» і «швидше, за» продовження бойових дій – 27%.

При цьому, судячи з закритих соцопитувань ФСО, ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом. Ще у липні 2022 року опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 30% росіян.

На думку соціологів, опитаних виданням, кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, почала швидко зростати після оголошення мобілізації 21 вересня. Люди просто не хочуть особисто брати участь у бойових діях.

Як повідомляли Vlasti, рішення про мобілізацію посилило страхи громадян та зменшило їхню гордість за країну, а підтримка війни опустилася до мінімуму з початку «спецоперації».