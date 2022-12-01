США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України

США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України

Пентагон законтрактував шість установок NASANS для України

Пентагон уклав контракт з американською компанією Raytheon Technologies на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони США.

Мова йде про постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

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У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Як повідомляли Vlasti, до України прибули зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS і ракети Aspide.

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  • 01.12.2022 06:55
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