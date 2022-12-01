На Херсонщині окупанти виводять війська з населених пунктів

Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки в Олешках

З населеного пункту Олешки на Херсонщині окупанти відводять війська і техніку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там також додали, що з окремих населених пунктів області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.

Основа частина військ – це мобілізовані особи.