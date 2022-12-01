На Херсонщині окупанти виводять війська з населених пунктів
Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки в Олешках
З населеного пункту Олешки на Херсонщині окупанти відводять війська і техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там також додали, що з окремих населених пунктів області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.
Основа частина військ – це мобілізовані особи.
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- 01.12.2022 07:23
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