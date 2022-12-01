Кінець епохи Пелосі: демократи обрали нового лідера у Палаті представників

Джефріс став першим чорношкірим американцем, який обійняв таку високу посаду в Конгресі

Хакім Джефріс був одноголосно обраний у середу вищим лідером Демократичної партії в Палаті представників США, що зробило його першим чорношкірим американцем, який обійняв таку високу посаду в Конгресі.

Про це повідомило Reuters.

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Голосування демократів за Джефріса також ознаменувало прихід нового покоління лідерів у Палаті представників, що складається з 435 членів, і кінець епохи 82-річної Ненсі Пелосі, яка раніше очолювала демократів.

Джефріс, 52-річний житель Нью-Йорка, обійме посаду лідера демократів у Палаті представників на 118-му Конгресі, який збереться 3 січня.

Також до команди Джефріса обрано 59-річну Кетрін Кларк від Массачусетса, яка виграла другу посаду від Демократичної партії. 43-річний каліфорнієць Піт Агілар, член Іспаномовної фракції Конгресу, був обраний на нинішню посаду голови Демократичної фракції, яку обіймав Джефріс.

«Разом це нове покоління лідерів відображає енергійність і різноманітність нашої великої нації – і вони оживлять нашу фракцію своєю новою енергією, ідеями та перспективою», – сказала Пелосі у заяві, вітаючи тріо.