Туреччина може розгорнути біля берегів України плавучі електростанції

Три судна-електростанції здатні забезпечити електрикою до 1 мільйона будинків

Турецька компанія Karpowershi веде переговори з Укренерго щодо відправки в Україну плавучих електростанцій для постачання електрики.

Про це повідомило Nikkei Asia.

Компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом таких суден, може розмістити свої плавучі електростанції поблизу Одеси.

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«Ми обговорюємо з Одеською адміністрацією та українською електроенергетичною компанією «Укренерго» розміщення поряд з Одесою трьох електростанцій загальною потужністю 300 мегават», – повідомила член правління Karpowership Зейнеп Харезі.

За її словами, після узгодження технічних та комерційних аспектів необхідно буде визначити параметри, пов’язані із безпекою.

Харезі припустила, що для угоди може бути потрібна підтримка ООН, як у випадку з організацією «зернового коридору».

«Залежно від потреб та дозволів ми можемо зробити це протягом цього року. Кораблі готові та здані в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх лише за три тижні», — сказала Харезі.

300 МВт, які могли б забезпечити три судна, за повної потужності забезпечили б електроенергією до 1 мільйона будинків.