Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні

Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації та розширення кризи

Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав докласти зусиль для припинення війни в Україні, що є ознакою спроби Пекіна вирішити одну з найсерйозніших проблем у Європі.

Як повідомило Bloomberg, про це китайський лідер заявив у ході переговорів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Вирішення української кризи політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії», – сказав Сі після зустрічі в четвер у Пекіні, повідомляє державна телекомпанія Центрального телебачення Китаю.

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Він також додав, що «необхідно уникати ескалації та розширення кризи», а також сприяти мирним переговорам.

У свою чергу Мішель сказав Сі, що ЄС розраховує на те, що Китай «внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації з боку Росії».

Крім того, обидва лідери «підкреслили, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні».

Китай утримується від критики Росії за війну в Україні, виправдовуючи дії Москви розширенням НАТО. Проте президент Росії Володимир Путін після зустрічі з Сі у вересні заявив, що розуміє «питання та побоювання» Пекіна з приводу його вторгнення.