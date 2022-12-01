Під Москвою велика пожежа на підприємстві: над містом стовп чорного диму

Під Москвою палає цех з виготовлення пластику

У підмосковному Раменському на площі 450 квадратних метрів спалахнув цех з виробництва пластику.

Про це повідомило видання Підмосков’я сьогодні.

На відео від очевидців видно величезний стовп чорного диму.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

До місця великої пожежі попрямували співробітники екстрених служб та пожежники.

“Об 11:17 надійшло повідомлення про пожежу у цеху із виробництва пластику. Площа горіння – 450 квадратних метрів: горить половина цеху.”, – повідомили у Головному управлінні МНС Росії у Московській області.

Інформації про постраждалих уточнюється.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Як повідомляли Vlastі, у Волгограді 30 листопада на кордоні Кіровського та Радянського районів спалахнув великий склад пластикової продукції.