Під Москвою велика пожежа на підприємстві: над містом стовп чорного диму
Під Москвою палає цех з виготовлення пластику
У підмосковному Раменському на площі 450 квадратних метрів спалахнув цех з виробництва пластику.
Про це повідомило видання Підмосков’я сьогодні.
На відео від очевидців видно величезний стовп чорного диму.
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До місця великої пожежі попрямували співробітники екстрених служб та пожежники.
“Об 11:17 надійшло повідомлення про пожежу у цеху із виробництва пластику. Площа горіння – 450 квадратних метрів: горить половина цеху.”, – повідомили у Головному управлінні МНС Росії у Московській області.
Інформації про постраждалих уточнюється.
Як повідомляли Vlastі, у Волгограді 30 листопада на кордоні Кіровського та Радянського районів спалахнув великий склад пластикової продукції.
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- 01.12.2022 13:05
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