ЄС погоджує стелю ціни на російську нафту в $60
Єврокомісія рекомендувала встановити стелю ціна російську нафту на рівні $60 за барель, зараз тривають дебати.
Про це повідомило The Wall Street Journal.
Країни учасниці ЄС мають дійти згоди про граничну ціну на російську нафту до 5 грудня. З цієї дати, згідно з планом, принципово схваленим «Великою сімкою» та ЄС, європейські та британські компанії зможуть надавати послуги з транспортування російської нафти морем, страхувати судна-перевізники, а також надавати їм фінансові та брокерські послуги, тільки якщо нафту придбано за ціною нижче за певний поріг.
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Видання вважає, що консенсусу між усіма всіма 27 країнами-членами ЄС буде досягнуто.
Telegram-канал MMI вважає $60 «більш-менш прийнятним» рівнем для російського бюджету, критичним — $45-50.
У листопаді ціна Urals склалася на рівні $66,47 за барель, що означає дисконт 27% до Brent.
Як повідомляли Vlasti, уряди країн Європейського союзу в понеділок, 28 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на російську нафту через позицію Польщі, яка наполягає на нижчому обмеженні.
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- 01.12.2022 15:18
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