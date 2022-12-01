Всі країни НАТО погодилися з необхідністю вступу України до альянсу

Стефанішина розповіла про перспективи членства України в НАТО

Жодна з країн НАТО, попри дискусії, не сказала Україні “ні” на звернення щодо запрошення до альянсу.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Під час Київського безпекового форуму вона підкреслила, що Україна зможе гарантувати власну безпеку лише ставши членом НАТО.

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«Ми вважаємо, що альтернативи безпековому альянсу, який сьогодні називається Північноатлантичним альянсом, немає», – наголосила Стефанішина.

За її словами саме тому було ухвалено рішення звернутися до союзників, щоб вони розглянули необхідність запрошення України в альянс як безальтернативний сценарій відновлення стабільності насамперед в Європі.

«Ми чітко для себе усвідомлюємо те, що це рішення і звернення зроблене не для того, щоб завершити цю війну, не для того, щоб врятувати Україну, – це стратегічне рішення на післявоєнний час», – пояснила віцепрем’єрка.

Також вона повідомила, що зараз влада сконцентрована на реалізації рішень саміту НАТО у Бухаресті, де було підтверджено, що Україна буде членом Альянсу і що заявка України буде офіційно розглянута.