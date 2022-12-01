Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області

Росіяни відводять деякі підрозділи вглиб від лінії фронту у Запорізькій області

Російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.

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В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно.

У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.