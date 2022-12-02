З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами

Шамани будуть повертати душі російським військовим

З Бурятії на Донбас виїжджають представники "Гуннського фонду", які привезуть із собою три юрти, в них окупанти зможуть пройти шаманський обряд та відпочити.

Про це повідомило Сибір.Реалії.

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Юрти із шаманами розмістять максимально близько до лінії фронту, але у безпечних місцях.

За словами голови «Гуннського фонду» Олега Булутова, шамани зможуть повертати душі, швидко зняти переляк від вибухів і навіть підлікувати у разі поранень.