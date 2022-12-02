Російська армія вже не здатна вести масштабні наступи: названі причини

Російська армія вже не здатна вести масштабні наступи: названі причини

Росіянам не вистачає боєприпасів через проблеми з логістикою

Нестача боєприпасів та логістичні проблеми через удари ЗСУ є одними з основних факторів, що обмежують потенціал Росії для відновлення ефективних, великомасштабних наступальних наземних операцій.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

Там пояснили, що відхід Росії із західного берега Дніпра минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдавати ударів по додатковим російським логістичним вузлам та лініям зв’язку.

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Ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, включаючи залізничні пересадочні пункти, далі на південь та схід.

Через це російським логістичним підрозділам необхідно буде проводити надтрудомістке навантаження та розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт.

При цьому транспортні лінії будуть, як і раніше, вразливими для української артилерії, оскільки вони здійснюють постачання російських передових оборонних позицій.

  • 95
  • 02.12.2022 09:20
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