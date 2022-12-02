Зеленський запровадив санкції проти осіб, пов’язаних із Українською православною церквою

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Документ з’явився на сайті Глави держави.

Переліку прізвищ тих, хто потрапив під санкції, там поки що немає.

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У короткому описі рішення РНБО йдеться про те, що вчора озвучив Зеленський під час вечірнього звернення: продовження перевірок УПЦ та підготовка закону про заборону релігійних організацій, «пов’язаних з державою-агресором».

Також там йдеться про перевірку законності знаходження УПЦ у Києво-Печерській Лаврі.