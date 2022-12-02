Кремль відкинув умову Байдена для переговорів щодо України, але хоче діалогу

Кремль відкинув умову Байдена для переговорів щодо України, але хоче діалогу

Песков наголосив, що найкращий шлях досягнення інтересів Кремля – це мирні переговори

Кремль не готовий вивести війська з України для початку мирних переговорів.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Байден сказав, що перше: Путін має піти з України. Він вважає, що це має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів», – нагадав він.

Пєсков наголосив, що Кремль до цього не готовий, тому “СВО” продовжується.

«Але найкращий шлях досягнення наших інтересів – це мирні дипломатичні засоби», – додав він.

Також спікер Кремля нарік, що США не визнають нові території у складі Росії, і «це істотно ускладнює пошук ґрунту можливого для взаємного обговорення».

Водночас, президент РФ Володимир Путін, за його словами, був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення російських інтересів.

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  • 02.12.2022 11:56
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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