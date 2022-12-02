Українські посольства в різних країнах отримали закривавлені пакунки з очами тварин

Українськи дипустанови по всьому світові отримують закривавлені пакунки

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки з очима тварин.

Про це повідомив представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

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Також Ніколенко додав, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Крім того, посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України.

“Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України”», – наголосив він

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.