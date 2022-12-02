Українські посольства в різних країнах отримали закривавлені пакунки з очами тварин
Українськи дипустанови по всьому світові отримують закривавлені пакунки
Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки з очима тварин.
Про це повідомив представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.
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Також Ніколенко додав, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.
Крім того, посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України.
“Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України”», – наголосив він
Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.
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- 02.12.2022 14:18
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