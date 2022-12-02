МАГАТЕ хоче створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС до кінця року
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається домовитися з Росією та Україною про створення охоронної зони на Запорізькій атомній електростанції до кінця року.
Про це повідомило Reuters.
«Моє зобов’язання полягає в тому, щоб досягти рішення якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року», – сказав Рафаель Гроссі в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.
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Він не виключив зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.
«Наша мета – уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б одній чи іншій стороні», – сказав Гроссі.
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- 02.12.2022 15:03
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