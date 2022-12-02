У Білорусі застрелився екскомандир авіабази у Барановичах
Юрій Воробйов застрелився
Минулого тижня вчинив суїцид Юрій Воробйов — колишній командир 61-ї винищувальної авіаційної бази, що дислокується на аеродромі у Барановичах.
Про це повідомив Telegram-канал МотолькоПомоги.
«Застрелився колишній командир 61-ї бази, сьогодні ховали, прізвище Воробйов. Він на авіазаводі працював. Кажуть, через те, що контракт не продовжили, пенсіонер уже був», – сказано в повідомленні.
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Уродженець РФ, полковник Юрій Воробйов командував 61-ю ІАБ з 2007 по 2011 роки.
В останні роки він працював на 558 авіаремонтному заводі і був головою Ради ветеранів 61 авіабази.
За однією з версій, причиною стало те, що чоловікові не продовжили контракт. Але є й інша версія, яка не пов’язана з контрактом. Проте видання її не назвало.
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- 02.12.2022 15:17
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