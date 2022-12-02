Окупанти укріплюють оборону навколо Мелітополя і будують бази у санаторіях на Азовському узбережжі
Окупантів в Мелітополі і районі стає дедалі більше
Російські окупанти продовжують укріплюватися в Мелітополі і районі, а також захоплюють санаторії на узбережжі Азовського моря для створення військових баз.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ”.
Він спростував інформацію про нібито відхід росіян з окремих населених пунктів на окупованих територіях, зазначивши, що кількість військових у Мелітопольському районі збільшилась.
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«Щоб вони відходили з якогось населеного пункту, з Запорізького напрямку – сьогодні про це говорити зарано. Фіксується збільшення кількості росіян на території Мелітополя і Мелітопольського району. Декілька годин тому місто було повністю заблоковане росіянами. В деяких районах міста проводять фільтрацію: на центральних вулицях вони розмістили декілька блокпостів і обшукують машини”, – розповів Федоров.
Він додав, що зранку Мелітополь заблокований окупантами на в’їзд та на виїзд. В місто не пускали навіть маршрутні таксі.
Крім того, росіяни продовжують використовувати полонених для риття траншей, щоб будувати лінію оборони навколо Мелітополя.
Також Федоров розповів, що у четвер росіяни почали захоплення села Ботієве, що розташовано на березі Азовського моря.
«Це така «здравниця» була завжди. Сьогодні на території цього селища, на елеваторі облаштували свою ремонтну базу. І на території санаторіїв у цьому селищі формують свої казарми, свої бази», – повідомив мер Мелітополя.
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- 02.12.2022 16:05
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